Евро рухнул к доллару до пятилетнего минимума

Курс евро в ходе торгов среды опустился ниже 1,06 доллара впервые с апреля 2017 года на фоне опасения вокруг энергетического кризиса в Европе. Это следует из данных на Московской бирже.

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По состоянию на 14.01 мск курс евро к доллару упал до 1,061 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0636 доллара. До этого в ходе торгов показатель опускался до 1,0586 доллара. Ниже отметки в 1,06 доллара европейская валюта опустилась впервые с апреля 2017 года.

Курс американской валюты к иене вместе с тем растет - до 127,91 иены со 127,22 иены с предыдущего закрытия. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) поднимается на 0,27%, до 102,58 пункта.

Позиции евро к доллару ухудшились после новостей о прекращении Россией поставок газа в Польшу и Болгарию.

Также после этого спотовая стоимость газа в Европе подскочила на четверть и превысила отметку $1300 за тыс. куб. м.

В России в конце марта был подписан указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Документ предполагает, что для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.