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26 минут назад

В Нидерландах цена на газ выросла на 24% после отмены поставок в Болгарию и Польшу

Газета.Ru

После решения "Газпрома" приостановить поставки газа в Болгарию и Польшу цена на газ в Нидерландах выросла на 24%. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание Telegraaf.

В Нидерландах цена на газ выросла на 24% после отмены поставок в Болгарию и Польшу
Фото: globallookpressgloballookpress

По данным издания, на данный момент стоимость газа на нидерландской бирже котируется по цене более €127,50 за мегаватт-час. Как отмечает Telegraaf, это самый высокий уровень с 1 апреля.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что польские компании потребуют компенсаций от "Газпрома" за прекращение поставок газа. По словам премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, прекращение поставок газа из России в Болгарию является грубым нарушением договора и шантажом.

Утром 27 апреля "Газпром" объявил о приостановке поставок газа для болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. Причиной ограничений стал отказ выполнять условия Москвы касательно платы за ресурсы в рублях.

Рынки,Кирил Петков,Анджей Дуда,Газпром,
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