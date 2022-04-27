В Нидерландах цена на газ выросла на 24% после отмены поставок в Болгарию и Польшу

После решения "Газпрома" приостановить поставки газа в Болгарию и Польшу цена на газ в Нидерландах выросла на 24%. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание Telegraaf.

Фото: globallookpress globallookpress

По данным издания, на данный момент стоимость газа на нидерландской бирже котируется по цене более €127,50 за мегаватт-час. Как отмечает Telegraaf, это самый высокий уровень с 1 апреля.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что польские компании потребуют компенсаций от "Газпрома" за прекращение поставок газа. По словам премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, прекращение поставок газа из России в Болгарию является грубым нарушением договора и шантажом.