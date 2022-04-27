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1 час назад

Германия назвала условия поддержки санкций против российской нефти

Lenta.ru

Германия поддержит санкции, которые запретят поставки российской нефти в страны Европейского союза, если они будут вводиться постепенно. Об этом сообщили в Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.

ФРГ назвала условия поддержки санкций против российской нефти
Фото: ТАССТАСС

По информации агентства, немецкие власти постепенно смягчают позицию касательно ограничений на поставки энергоносителей из России. Источники считают, что это свидетельствует о подготовке Берлина к сотрудничеству с альтернативными поставщиками нефти.

Собеседники Bloomberg рассказали, что Брюссель ведет работу над формированием шестого пакета антироссийских санкций. По их словам, консультации государств-членов объединения состоятся в ближайшие несколько дней. Они также предположили, что официальные положения рестрикций могут быть опубликованы уже на следующей неделе. Однако у членов ЕС нет единой позиции по поводу ограничений на поставки российской нефти.

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Ранее стало известно, что Польша хочет помочь Германии отказаться от поставок нефти из России. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что накануне встретилась с министром экономики Германии Робертом Хабеком, который заявил о готовности ФРГ ввести санкции на российскую нефть.

Рынки,Анна Москва,ЕС,
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