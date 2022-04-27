ФРГ назвала условия поддержки санкций против российской нефти

Германия поддержит санкции, которые запретят поставки российской нефти в страны Европейского союза, если они будут вводиться постепенно. Об этом сообщили в Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.

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По информации агентства, немецкие власти постепенно смягчают позицию касательно ограничений на поставки энергоносителей из России. Источники считают, что это свидетельствует о подготовке Берлина к сотрудничеству с альтернативными поставщиками нефти.

Собеседники Bloomberg рассказали, что Брюссель ведет работу над формированием шестого пакета антироссийских санкций. По их словам, консультации государств-членов объединения состоятся в ближайшие несколько дней. Они также предположили, что официальные положения рестрикций могут быть опубликованы уже на следующей неделе. Однако у членов ЕС нет единой позиции по поводу ограничений на поставки российской нефти.