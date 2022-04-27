"Нет альтернативы": Санду о поставках российского газа

«Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии. Мы находимся в очень сложной ситуации», - заявила Санду, ее слова приводит РИА «Новости».