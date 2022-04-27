"Нет альтернативы": Санду о поставках российского газа

Президент Молдавии Майя Санду заявила об отсутствии альтернативы российскому газу. По словам главы республики, покупка газа на рынке обойдется гораздо дороже.
«Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии. Мы находимся в очень сложной ситуации», - заявила Санду, ее слова приводит РИА «Новости».
Президент отметила, что у Молдавии имеются технические пути для покупки газа у других поставщиков, но этот вариант будет значительно дороже, кроме того, нужно найти поставщика, который предложит среднесрочный контракт. С электроэнергией дела обстоят «еще сложнее», заявила Санду. Правительство запустило тендер на его покупку, но все предложенные варианты не подходят, поскольку они очень дорогие.
В октябре власти Молдавии и «Газпром» договорились о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. В марте стало известно о срыве тендера. Вице-премьер Андрей Спыну не исключил прекращения поставок газа с 1 мая. Молдавское правительство обратилось к «Газпрому» с просьбой об отсрочке, ответа пока не последовало.