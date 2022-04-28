Курс евро упал до 75 рублей

Курс евро на валютных торгах Мосбиржи после снижения повысился до 75,34 рубля (+0,06%). Курс доллара упал на 0,31%, до 75,52 рубля, следует из данных биржевой площадки на 10:10 мск.
К 10:00 мск курс евро составлял 74,9 рубля (-54 копейки). В последний раз евро падал ниже 75 рублей в марте 2020 года. Курс доллара падал до 72,93 рубля (- 57 копеек).
Индекс Мосбиржи вырос на 2,13%, до 2 475,85 пункта. Индекс РТС увеличился до 1075,88 пункта (+2,75%), следует из данных торговой площадки на 10:13 мск.
На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 434,86 пункта (+0,44%). Долларовый индекс РТС поднимался на 0,46%, до 1 053,91 пункта.
Накануне, 27 апреля, доллар и евро существенного подешевели на Московской бирже. Рубль укрепился к бивалютной корзине за счет превышения предложения валюты на рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо, а также улучшения ситуации на мировых рынках капитала. Курс доллара США составил 72,78 рубля в 19:00, что на 74,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,3075 руб (-1,52 рубля).
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» сходятся во мнении, что повышение курса рубля к доллару и евро по итогам торгов 27 апреля связано с сохраняющимся превышением предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо (заметным превышением экспортной выручки над импортом). Также ситуация обусловлена наметившимся улучшением ситуации на мировых рынках капитала. Нацвалюту поддержал резкий рост цен на газ после приостановки «Газпромом» поставок в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран оплачивать поставки газа в рублях. Российская валюта при этом не реагирует на новости о подготовке новых антироссийских санкций.