Курс евро упал до 75 рублей

Курс евро на валютных торгах Мосбиржи после снижения повысился до 75,34 рубля (+0,06%). Курс доллара упал на 0,31%, до 75,52 рубля, следует из данных биржевой площадки на 10:10 мск.

Фото: РИА Новости РИА Новости

К 10:00 мск курс евро составлял 74,9 рубля (-54 копейки). В последний раз евро падал ниже 75 рублей в марте 2020 года. Курс доллара падал до 72,93 рубля (- 57 копеек).

Индекс Мосбиржи вырос на 2,13%, до 2 475,85 пункта. Индекс РТС увеличился до 1075,88 пункта (+2,75%), следует из данных торговой площадки на 10:13 мск.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 434,86 пункта (+0,44%). Долларовый индекс РТС поднимался на 0,46%, до 1 053,91 пункта.

Накануне, 27 апреля, доллар и евро существенного подешевели на Московской бирже. Рубль укрепился к бивалютной корзине за счет превышения предложения валюты на рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо, а также улучшения ситуации на мировых рынках капитала. Курс доллара США составил 72,78 рубля в 19:00, что на 74,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 75,3075 руб (-1,52 рубля).