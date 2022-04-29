Нефть подорожала на рисках ввода эмбарго на российское сырье

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне опасений по поводу возможного ввода эмбарго на нефть из России, следует из данных торгов.

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По состоянию на 7.58 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,9%, до 108,22 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,54%, до 105,92 доллара, передает РИА «Новости».

В пятницу утром трейдеры оценивают перспективы возможного ввода эмбарго на российское сырье в свете сообщения газеты Wall Street Journal о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из РФ.

«ЕС (сейчас) активно рассматривает возможность введения эмбарго на импорт российской нефти в той или иной форме, причем даже Германия готова его поддержать», – приводит слова аналитиков Energy Aspects Wall Street Journal.