В ходе торгов Московской биржи 29 апреля курс евро упал до 74 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в последний раз евро стоил 74 рубля в марте 2020 года.

Доллар на торгах 29 апреля стоил ниже 71 рубля впервые с 11 ноября 2021 года.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объясняли укрепление рубля тем, что предложение валюты на российском рынке больше, чем спрос на нее в условиях сильного торгового сальдо (когда экспортная выручка заметно выше импорта).