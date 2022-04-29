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35 минут назад

Курс евро упал до 74 рублей впервые за два года

Мария Иванова

В ходе торгов Московской биржи 29 апреля курс евро упал до 74 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в последний раз евро стоил 74 рубля в марте 2020 года.

Доллар на торгах 29 апреля стоил ниже 71 рубля впервые с 11 ноября 2021 года.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объясняли укрепление рубля тем, что предложение валюты на российском рынке больше, чем спрос на нее в условиях сильного торгового сальдо (когда экспортная выручка заметно выше импорта).

"Столько валюты не требуется": почему рухнул курс евро

Также российскую валюту поддерживают цены на газ, резко выросшие после остановки поставок в Польшу и Болгарию.

Рынки,Видео,Московская биржа,
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