В ходе торгов Московской биржи 29 апреля курс евро упал до 74 рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в последний раз евро стоил 74 рубля в марте 2020 года.
Доллар на торгах 29 апреля стоил ниже 71 рубля впервые с 11 ноября 2021 года.
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объясняли укрепление рубля тем, что предложение валюты на российском рынке больше, чем спрос на нее в условиях сильного торгового сальдо (когда экспортная выручка заметно выше импорта).
Также российскую валюту поддерживают цены на газ, резко выросшие после остановки поставок в Польшу и Болгарию.