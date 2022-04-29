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38 минут назад

Набиуллина: Привязка рубля к золоту не обсуждается

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Идея о привязке курса рубля к золоту пока не обсуждается, заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Набиуллина: Привязка рубля к золоту не обсуждается
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается привязки курса рубля к золоту – это не обсуждается никак», – цитирует Набиуллину РИА «Новости».

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что подготовлен вариант двухконтурной валютно-финансовой системы, в которой рубль будет обеспечен золотом и товарами, он предложен научным сообществом и прорабатывается.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что проект создания в России двухконтурной валютно-финансовой системы, где рубль обеспечат золотом и товарами-валютными ценностями, находится в стадии обсуждения.

Рынки,Эльвира Набиуллина,Николай Патрушев,Дмитрий Песков,Банк России,Совет безопасности РФ,
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