Набиуллина: Привязка рубля к золоту не обсуждается

Идея о привязке курса рубля к золоту пока не обсуждается, заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Что касается привязки курса рубля к золоту – это не обсуждается никак», – цитирует Набиуллину РИА «Новости».

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что подготовлен вариант двухконтурной валютно-финансовой системы, в которой рубль будет обеспечен золотом и товарами, он предложен научным сообществом и прорабатывается.