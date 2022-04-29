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48 минут назад

Названы три фактора снижения курса доллара

Lenta.ru

Курс доллара снизился из-за сложившихся вместе трех факторов: новостной фон, подрыв доверия к валюте США и дедолларизация российской экономики. Такие причины отката стоимости доллара к ноябрьским значениям 2021 года назвал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он озвучил их в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт: падение доллара обусловлено тремя факторами
Фото: ТАССТАСС

Во время торгов 29 апреля курс доллара снизился на 2,18 процента (до 70,52 рубля). В последний раз он падал ниже 71 рубля в ноябре 2021 года. Курс евро опустился до 74 рублей. Это произошло впервые с марта 2020 года.

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Три фактора снижения

«Курс валюты любой страны в своем фундаментальном значении зависит от состояния экономики. Мы видим, что Россия сейчас находится в сложном положении, в том числе из-за санкций. Но тем не менее ее экономика достаточно стабильна», — высказался Беляев.

Сказать так же про экономику США нельзя, считает эксперт. Он убежден, что тревожное состояние финансового рынка Америки привело к падению доллара по отношению к рублю. «Плюс решение США по поводу наших резервов подрывает стабильность доллара и отношения с нашей страной. Валютная биржа сейчас рухнула из-за новостей о блокировке, а в последующем и конфискации наших долларовых резервов. Доллар рассматривается как валюта опасная, из нее начинается выход. Это, собственно, и повлияло на такое резкое падение», — пояснил Беляев.

Финансовый аналитик объяснил падение доллара еще и общей тенденцией, которой сейчас придерживается Россия. «Все это укладывается в тенденцию дедолларизации нашей экономики, переориентации наших расчетов на рубли и переориентации вообще нашей экспортной деятельности в восточном направлении. Это означает, что мы и в дальнейшем будем освобождаться от доллара, потому что он нам в будущем в расчетах не очень нужен. Мы можем рассчитываться в любой другой национальной валюте, что мы и делаем», — заметил он.

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Общая тенденция на уход от расчета в долларах, на которую накладываются новости о блокировке российских долларовых резервов, нестабильность самой валюты и переориентация экспорта на Восток — все это будет вести к дальнейшему сужению сферы деятельности доллара.

«Будет ли дальнейшее падение доллара по отношению к рублю, сказать трудно. Скорее всего, он уже близок к своей предельной точке и, может быть, в скором времени мы увидим какую-то коррекцию курса. На мой взгляд, справедливый курс в районе 75 рублей за доллар. Но он появится тогда, когда возобновится полномасштабный обмен товарами и услугами с Россией», — резюмировал Беляев.

Рынки,Михаил Беляев,
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