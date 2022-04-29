В Японии предрекли «конец света» в случае эмбарго на газ из РФ

По словам банкира, если западные страны откажутся от энергоносителей из России, будут простаивать газопроводы. Для экспорта газа потребуется построить новые мощности, что потребует значительных финансовых и временных затрат.
«Придется строить новые трубопроводы. Чтобы сжижать и продавать его, необходимы установки для сжижения и средства транспортировки», — пояснил Кобаяси.
При этом он отметил, с углем и нефтью подобных трудностей не возникнет, хотя отказ от них приведет к росту цен. Сырье, от которого откажутся ЕС и Япония, приобретет Китай. В свою очередь, китайские поставщики энергоносителей (в первую очередь, Австралия и Индонезия) быстро переориентируются на рынок западных стран, пытаясь продать уголь и нефть по наиболее выгодной цене.
Однако, если Евросоюз запретит импорт российского природного газа, сырье просто останется внутри страны.
«То есть весь этот газ исчезнет с рынка. Другими словами, не будет преувеличением сказать, что в тот момент, когда Европа решит это сделать, наступит конец света», — считает Кобаяси.
По его словам, нехватка газа приведет к конкуренции на рынке и увеличению спроса на уголь, нефть и СПГ. Банкир признался, что не знает, насколько подорожают энергоносители.
«Потому что для людей это вопрос жизни и смерти. В результате отключения электроэнергии из строя выйдет больничное оборудование. Зимой люди могут замерзнуть до смерти», — добавил Кобаяси.
21 апреля Евросоюз вместе с Международным энергетическим агентством (МЭА) представил девять шагов по сокращению потребления энергии с целью отказа от российского сырья и поддержки Украины. В частности, европейцам предлагается уменьшить количество поездок на автомобиле, работать из дома и выключить отопление.
Ранее страны Евросоюза согласовали пятый пакет санкций в отношении России, в который входит, в частности, полное эмбарго на импорт угля с августа 2022 года, запрет на доступ российских судов в европейские порты и запрет на экспорт из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.
Также Европарламент принял резолюцию, которая призывает страны ЕС запретить поставки российских газа, нефти и ядерного топлива. Этот документ носит рекомендательный характер.
22 апреля канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что немецкое правительство пока не может отказаться от закупок российского сырья. Поэтому вопрос эмбарго будет обсуждаться только ближе к концу 2022 года. Президент Франции Эмманюэль Макрон также сказал, что стране сложно отказаться от российского газа на фоне спецоперации на Украине. По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, эмбарго на поставки российского газа не поддерживают Вена, Берлин и Будапешт.