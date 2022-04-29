Эксперт объяснил падение доллара тремя факторами

Курс доллара снизился из-за новостного фона, подрыва доверия к американской валюте и стремления России к дедолларизации экономики. Об этом заявил «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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По мнению Беляева, откат курса доллара к значениям ноября 2021 года справедлив. Он отметил, что несмотря на сложные обстоятельства, экономика России остается стабильной.

Сказать то же про экономику США нельзя, считает эксперт. По его словам, к падению доллара к рублю привело в том числе «тревожное состояние финансового рынка Америки».

«Плюс решение США по поводу наших резервов подрывает стабильность доллара и отношения с нашей страной. (…) Доллар рассматривается как валюта опасная, из нее начинается выход. Это, собственно, и повлияло на такое резкое падение», - отметил Михаил Беляев.

По его словам, все эти процессы укладываются в тенденцию дедолларизации российской экономики. В дальнейшем Россия еще больше будет «освобождаться от доллара» и рассчитываться в любой другой национальной валюте.