В европейской стране резко подорожал бензин

В Словении резко подорожал бензин и дизельное топливо. Розничные цены выросли после того, как местные власти не продлили ограничения на максимальную стоимость. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал N1.

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Журналисты объехали заправки в европейской стране в воскресенье, 1 мая, и выяснили, что цена за литр бензина категории «европремиум 95» может достигать 1,6 евро. За литр «евродизеля» придется отдать 1,8 евро. Пятидесятилитровый бак бензина обойдется в 75 евро, а такой же объем дизеля — в 90 евро.

По данным агентств, максимальные цены на топливо власти Словении установили 14 марта — 1,5 евро за литр «европремиум 95». Однако на заседании в субботу, 30 апреля, правительство решило не продлевать ограничения.