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37 минут назад

В европейской стране резко подорожал бензин

Lenta.ruиещё 1

В Словении резко подорожал бензин и дизельное топливо. Розничные цены выросли после того, как местные власти не продлили ограничения на максимальную стоимость. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал N1.

В европейской стране резко подорожал бензин
Фото:  Гид по Словении Гид по Словении

Журналисты объехали заправки в европейской стране в воскресенье, 1 мая, и выяснили, что цена за литр бензина категории «европремиум 95» может достигать 1,6 евро. За литр «евродизеля» придется отдать 1,8 евро. Пятидесятилитровый бак бензина обойдется в 75 евро, а такой же объем дизеля — в 90 евро.

По данным агентств, максимальные цены на топливо власти Словении установили 14 марта — 1,5 евро за литр «европремиум 95». Однако на заседании в субботу, 30 апреля, правительство решило не продлевать ограничения.

В марте 2022 года цены на топливо подскочили до максимума в Германии. Стоимость бензина высшего класса подскочила за год на 41,9 процента, дизельного топлива — на 62,6 процента, светлый мазут подорожал почти в два с половиной раза.

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