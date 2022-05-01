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1 час назад

В Молдавии сделали заявление о поставках российского газа

Майк Габриелян

«Газпром» продолжает поставки газа в Молдавию, несмотря на имеющуюся у республики задолженность и срыв сроков аудита. Об этом заявил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условиям контракта с ПАО "Газпром"», - написал Чебан в Telegram-канале.

Ранее «Газпром» подтвердил запрошенные Кишинёвом объемы газа на май: новая цена снизится примерно на 200 долларов в сравнении с апрельской.

«ПАО «Газпром» официально подтвердил объемы природного газа, законтрактованного для поставок в Республику Молдова в мае 2022 года, а именно 32 миллиона кубометров для Правобережья и 131 миллион кубометров для левого берега Днестра», - сказано в сообщении «Молдовагаза».

Отмечается, что поставки запланированы по традиционному газотранспортному маршруту. Ожидаемая закупочная цена на май составляет 910 долларов США, «без учета теплотворности».

Молдавия готовится к приостановке поставок российского газа

Ранее власти Молдавии не исключали, что Россия прекратит поставки газа. У республики накопился долг перед «Газпромом». Выплатить его Кишинев согласился после аудита. Однако власти не успели привлечь иностранного аудитора до 1 мая, как было оговорено в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Молдавия задолжала «Газпрому» на 5 лет вперед. С учетом просрочки долг составляет около 700 млн долларов.

Рынки,Видео,Вадим Чебан,Газпром,
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