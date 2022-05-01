В Молдавии сделали заявление о поставках российского газа

«Газпром» продолжает поставки газа в Молдавию, несмотря на имеющуюся у республики задолженность и срыв сроков аудита. Об этом заявил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условиям контракта с ПАО "Газпром"», - написал Чебан в Telegram-канале.

Ранее «Газпром» подтвердил запрошенные Кишинёвом объемы газа на май: новая цена снизится примерно на 200 долларов в сравнении с апрельской.

«ПАО «Газпром» официально подтвердил объемы природного газа, законтрактованного для поставок в Республику Молдова в мае 2022 года, а именно 32 миллиона кубометров для Правобережья и 131 миллион кубометров для левого берега Днестра», - сказано в сообщении «Молдовагаза».

Отмечается, что поставки запланированы по традиционному газотранспортному маршруту. Ожидаемая закупочная цена на май составляет 910 долларов США, «без учета теплотворности».

Ранее власти Молдавии не исключали, что Россия прекратит поставки газа. У республики накопился долг перед «Газпромом». Выплатить его Кишинев согласился после аудита. Однако власти не успели привлечь иностранного аудитора до 1 мая, как было оговорено в прошлом году.