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54 минуты назад

Европейские страны попросили увеличить поставки газа, дождавшись снижения цен

Илья Родин

Импортеры российского голубого топлива из Европы резко увеличили заявки на поставку газа. Это связано с тем, что большинство договоров привязаны к рыночному индексу «на день вперед». Его значение в конце апреля достигло $1400 за тыс. кубометров, 1 мая снизилось до $1100. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что в апреле, как и ранее в январе 2022 года, импортеры производили отбор газа на минимальном уровне по контрактам с внешними поставщиками, пытались найти более приемлемую по цене альтернативу на спотовом рынке.

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Официальный представитель корпорации «Газпром» Сергей Куприянов сообщил журналистам, что компания «осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей - 97,2 млн куб. м на 1 мая».

По данным «Оператора ГТС Украины», номинация на прокачку газа через территорию страны составила на 1 мая 96,7 млн куб. м. На 30 апреля она была существенно меньше, достигала 69,6 млн куб. м.

Рынки,Видео,Сергей Куприянов,Газпром,
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