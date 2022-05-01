Импортеры российского голубого топлива из Европы резко увеличили заявки на поставку газа. Это связано с тем, что большинство договоров привязаны к рыночному индексу «на день вперед». Его значение в конце апреля достигло $1400 за тыс. кубометров, 1 мая снизилось до $1100. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что в апреле, как и ранее в январе 2022 года, импортеры производили отбор газа на минимальном уровне по контрактам с внешними поставщиками, пытались найти более приемлемую по цене альтернативу на спотовом рынке.

Официальный представитель корпорации «Газпром» Сергей Куприянов сообщил журналистам, что компания «осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей - 97,2 млн куб. м на 1 мая».