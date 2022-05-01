Газпром нарастил поставки газа в Китай на 60%

Экспорт российского газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» вырос в январе-апреле почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Telegram-канал «Газпрома».

Фото: ПАО "Газпром" ПАО "Газпром"

«Объем поставок за первые четыре месяца 2022 года превышает аналогичный показатель прошлого года почти на 60%», - сказано в сообщении.

Российский газ поставляется китайцам в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.

Трубопроводные поставки начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров. Энергетики планируют ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность - 38 млрд кубометров к 2025 году.

С учетом нового договора, подписанного в феврале, энергопоток в КНР может составить 48 миллиардов кубометров в год.

Также прорабатывается новый проект «Сила Сибири 2». Он предполагает строительство газопровода в Китай через Монголию мощностью 50 миллиардов кубометров в год.