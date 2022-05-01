Мир столкнулся с дефицитом растительного масла из-за Украины

В супермаркетах по всему миру наблюдается дефицит растительного масла. Причиной этого стал кризис на Украине, который нарушил поставки значимых продуктов питания. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.

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Отмечается, что до начала спецоперации Украина была самым крупным в мире экспортером подсолнечного масла. Но боевые действия привели к парализации сбора урожая, оставили большое количество государств без этого продукта.

Главный научный сотрудник Федерации продуктов питания Великобритании Кейт Холливел отметила, что мировая система поставок, и без того почти разрушенная COVID-19, еще больше осложнилась вследствие украинского кризиса.

«Производители делают все возможное, чтобы снизить затраты, но неизбежно часть из них выпадут на долю потребителей», — заметила она.