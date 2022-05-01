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59 минут назад

СМИ: кризис на Украине спровоцировал мировой дефицит растительного масла

Илья Родин

В супермаркетах по всему миру наблюдается дефицит растительного масла. Причиной этого стал кризис на Украине, который нарушил поставки значимых продуктов питания. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times.

Мир столкнулся с дефицитом растительного масла из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что до начала спецоперации Украина была самым крупным в мире экспортером подсолнечного масла. Но боевые действия привели к парализации сбора урожая, оставили большое количество государств без этого продукта.

Битва за Украину грозит голодом невиданного масштаба

Главный научный сотрудник Федерации продуктов питания Великобритании Кейт Холливел отметила, что мировая система поставок, и без того почти разрушенная COVID-19, еще больше осложнилась вследствие украинского кризиса.

«Производители делают все возможное, чтобы снизить затраты, но неизбежно часть из них выпадут на долю потребителей», — заметила она.

Представитель Британского консорциума розничной торговли Том Холдер рассказал, в свою очередь, что розничные торговцы были вынуждены ввести ограничения на продажу масла после приостановки поставок. В частности, в крупной английской сети Tescos покупатели могут приобрести не более трех бутылок сразу.

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