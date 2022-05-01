Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
36 минут назад

Доллар обрекли на дальнейшее падение

Майк Габриелян

У российской валюты сохраняется потенциал для укрепления. Курс на предстоящей неделе может опуститься ниже 70 за доллар, считают финансовые аналитики. Об этом пишет «Российская газета».

«Мы ожидаем, что на предстоящей неделе рубль попробует закрепиться ниже 70 к доллару и 74 к евро, целевые диапазоны составляют 67-73 для доллара и 71-77 для евро», - сказал Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка.

Эксперт полагает, что на майских праздниках объем торгов на валютном рынке будет пониженным. Это может привести к повышенной спекулятивной волатильности.

Рубль по-прежнему сохраняет потенциал для укрепления благодаря существенному притоку валютной выручки, сжатию импорта из-за санкций и жестким ограничениям на движение капитала. Благодаря этому нацвалюта защищена от резкого укрепления доллара на мировом рынке.

Также в пользу российской валюты выступает согласие ряда европейских потребителей покупать газ за рубли. Новая схема продажи фактически эквивалентна продаже 100% валютной выручки на Московской бирже.

Аналитик назвал условие падения доллара до 30 рублей

По прогнозу Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в этом году составит 145 млрд долларов, что на 19% выше, чем в 2021 году.

Ранее эксперт рассказал о курсе доллара после понижения ключевой ставки.

Рынки,Видео,Михаил Васильев,Банк России,Совкомбанк,Московская биржа,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители