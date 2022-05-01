Доллар обрекли на дальнейшее падение

У российской валюты сохраняется потенциал для укрепления. Курс на предстоящей неделе может опуститься ниже 70 за доллар, считают финансовые аналитики. Об этом пишет «Российская газета».

«Мы ожидаем, что на предстоящей неделе рубль попробует закрепиться ниже 70 к доллару и 74 к евро, целевые диапазоны составляют 67-73 для доллара и 71-77 для евро», - сказал Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка.

Эксперт полагает, что на майских праздниках объем торгов на валютном рынке будет пониженным. Это может привести к повышенной спекулятивной волатильности.

Рубль по-прежнему сохраняет потенциал для укрепления благодаря существенному притоку валютной выручки, сжатию импорта из-за санкций и жестким ограничениям на движение капитала. Благодаря этому нацвалюта защищена от резкого укрепления доллара на мировом рынке.

Также в пользу российской валюты выступает согласие ряда европейских потребителей покупать газ за рубли. Новая схема продажи фактически эквивалентна продаже 100% валютной выручки на Московской бирже.

По прогнозу Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в этом году составит 145 млрд долларов, что на 19% выше, чем в 2021 году.