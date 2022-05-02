Евросоюз назвал дату отказа от российского угля

«Многие страны присоединились к санкциям, даже учитывая, что это влечёт за собой экономические издержки для нас самих. Кроме того, сейчас мы реализуем очень амбициозную политику по снижению нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Этим летом мы прекратим импорт российского угля, до конца года постепенно откажемся от российской нефти и резко сократим импорт газа из России», — рассказал Шольц.