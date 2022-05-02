Евросоюз назвал дату отказа от российского угля

Евросоюз собрался прекратить импорт российского угля летом 2022 года. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц с интервью изданию The Indian Express. После прекращения поставок угля ЕС откажется и от российских нефти и газа. Как добавил канцлер ФРГ, в целом сейчас идёт реализация политики, направленной на сокращение зависимости от импорта ископаемого топлива из России.
«Многие страны присоединились к санкциям, даже учитывая, что это влечёт за собой экономические издержки для нас самих. Кроме того, сейчас мы реализуем очень амбициозную политику по снижению нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Этим летом мы прекратим импорт российского угля, до конца года постепенно откажемся от российской нефти и резко сократим импорт газа из России», — рассказал Шольц.
Пока точных сроков, когда прекратятся поставки в Европу российских нефти и газа, Шольц не назвал.
Также стало известно, что канцлер Германии планирует пригласить индийского премьер-министра Нарендру Моди на встречу стран «Большой семёрки» в июне. Во время саммита представителя Индии постараются убедить в необходимости санкций против России. Европейские страны хотят укрепить блокаду России и в этом индийское правительство им сильно поможет, сообщил источник Bloomberg.
Ранее «Секрет» сообщал, что Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России. Речь может идти о полном отказе от российской нефти до конца 2022 года. Среди других возможных ограничений — отключение большинства российских банков от системы SWIFT и запрет на использование облачных технологий.