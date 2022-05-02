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1 час назад

Транзит российского газа через Украину взлетел после решения «Газпрома»

Илья Родин

Заявки на транзит российского голубого топлива через территорию Украины выросли на 76%. Отмечается, что резкий рост последовал вслед за приостановкой поставок газа Польше и Болгарии, которые отказались платить за газ по предложенной Москвой схеме. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины».

Транзит российского газа через Украину взлетел после решения «Газпрома»
Фото: ReutersReuters

«Газпром» 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Однако Европа после этого повысила импорт газа РФ и частично его перераспределила. Так, выросли поставки по ужгородскому коридору в сторону Словакии и увеличился реверс из Германии в Польшу по "Ямал - Европе", где последняя фактически покупает газ из РФ, но теперь у немецких поставщиков», - говорится в сообщении.

По данным оператора, номинации на прокачку ресурса через станции «Сохрановка» и «Суджа» со стороны РФ 1 мая составили 98,89 млн кубометров. Это на 76% больше, чем было запрошено 26 апреля, до приостановки поставок компаниям из Болгарии и Польши.

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По сведениям немецкой Gascade, реверсные поставки газа из ФРГ в Польшу по магистрали «Ямал - Европа» держатся на отметке 30 млн кубометров ежедневно, что более чем в пять раз выше уровня 26 апреля.

Агентство напомнило, что Варшава отказалась от российского газа, решила покупать его у Берлина. При этом объем реверса по соответствующему трубопроводу практически равен заявкам по прежним контрактам с «Газпром экспортом».

Поставки по «Северному потоку» также стабильно находятся на высоком уровне. Объем прокачки составляет порядка 170 млн кубов в сутки.

Рынки,Владимир Путин,Газпром,
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