Транзит российского газа через Украину взлетел после решения «Газпрома»

Заявки на транзит российского голубого топлива через территорию Украины выросли на 76%. Отмечается, что резкий рост последовал вслед за приостановкой поставок газа Польше и Болгарии, которые отказались платить за газ по предложенной Москвой схеме. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины».

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«Газпром» 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях. Однако Европа после этого повысила импорт газа РФ и частично его перераспределила. Так, выросли поставки по ужгородскому коридору в сторону Словакии и увеличился реверс из Германии в Польшу по "Ямал - Европе", где последняя фактически покупает газ из РФ, но теперь у немецких поставщиков», - говорится в сообщении.

По данным оператора, номинации на прокачку ресурса через станции «Сохрановка» и «Суджа» со стороны РФ 1 мая составили 98,89 млн кубометров. Это на 76% больше, чем было запрошено 26 апреля, до приостановки поставок компаниям из Болгарии и Польши.

По сведениям немецкой Gascade, реверсные поставки газа из ФРГ в Польшу по магистрали «Ямал - Европа» держатся на отметке 30 млн кубометров ежедневно, что более чем в пять раз выше уровня 26 апреля.

Агентство напомнило, что Варшава отказалась от российского газа, решила покупать его у Берлина. При этом объем реверса по соответствующему трубопроводу практически равен заявкам по прежним контрактам с «Газпром экспортом».