Три страны отозвали право вето на санкции ЕС против российской нефти

Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти. Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата организации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, важным фактором стало решение правительства Германии поддержать эмбарго. Словакия и Венгрия изначально были против скорейшего запрета на нефть из-за сильной зависимости от российских поставок. Позднее источник сообщил о том, что Австрия также не использовала свое вето.

«Консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято», — сообщил чиновник из Вены.

Напомним, что ранее помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что Берлин выступает за введение эмбарго на российскую нефть, но потребуется «несколько месяцев», чтобы подготовиться к прекращению поставок.