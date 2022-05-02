Индийская компания приостановила покупку российского угля

Индийская сталелитейная компания Tata Steel перестанет покупать российский уголь из-за неопределенности, вызванной международными санкциями. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на организацию.
«Чтобы обеспечить непрерывное течение бизнеса, мы нашли альтернативные источники сырья, поскольку с российскими поставщиками и банкирами в настоящее время связано много неопределенности из-за международных санкций, введенных в отношении России», — сообщили в пресс-службе Tata Steel.
По данным аналитической компании Coal Mint, Tata Steel с начала года импортировала из России 863 тысячи тонн угля.
Напомним, что ряд стран начал отказываться от российского угля после начала военной спецоперации на Украине. Ранее ЕС согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля.