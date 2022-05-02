Индийская компания приостановила покупку российского угля

Индийская сталелитейная компания Tata Steel перестанет покупать российский уголь из-за неопределенности, вызванной международными санкциями. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на организацию.

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«Чтобы обеспечить непрерывное течение бизнеса, мы нашли альтернативные источники сырья, поскольку с российскими поставщиками и банкирами в настоящее время связано много неопределенности из-за международных санкций, введенных в отношении России», — сообщили в пресс-службе Tata Steel.

По данным аналитической компании Coal Mint, Tata Steel с начала года импортировала из России 863 тысячи тонн угля.