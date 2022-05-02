Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Индийская Tata Steel заявила о приостановке покупок угля из России

Елена Прошина

Индийская сталелитейная компания Tata Steel перестанет покупать российский уголь из-за неопределенности, вызванной международными санкциями. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на организацию.

Индийская компания приостановила покупку российского угля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чтобы обеспечить непрерывное течение бизнеса, мы нашли альтернативные источники сырья, поскольку с российскими поставщиками и банкирами в настоящее время связано много неопределенности из-за международных санкций, введенных в отношении России», — сообщили в пресс-службе Tata Steel.

По данным аналитической компании Coal Mint, Tata Steel с начала года импортировала из России 863 тысячи тонн угля.

Напомним, что ряд стран начал отказываться от российского угля после начала военной спецоперации на Украине. Ранее ЕС согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля.

Рынки,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители