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37 минут назад

Названа сумма, которую Россия получит от продажи нефти и газа в 2022 году

Илья Родин

Доходы российского бюджета от продажи нефти по итогам 2022 года могут достигнуть $180 млрд, от экспорта газа - $80 млрд. Общая сумма может составить порядка $260 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Rystad Energy.

Названа сумма, которую Россия получит от продажи нефти и газа в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению аналитиков Rystad Energy, доходы России от продажи нефти вырастут даже при сокращении ее добычи, что объясняется рекордным ростом стоимости топлива на мировых рынках. Они полагают, что к 2030 году производство нефти сократится, но при этом несколько вырастет добыча природного газа.

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Экономисты подчеркнули, что в начале марта европейские покупатели стали покупать российскую нефть в меньших объемах, чем ранее. Но общий объем поставок практически восстановился за счет поставок в Индию и Китай.

Они предупредили, что, вместе с тем, при такой резкой смене покупателей, есть определенные среднесрочные риски.

«Перенаправление экспорта в Азию займет время и потребует инвестиций в инфраструктуру, что в среднесрочной перспективе приведет к резкому сокращению добычи и уровня получаемых доходов для России», - сообщили аналитики.

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