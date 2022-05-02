Названа сумма, которую Россия получит от продажи нефти и газа в 2022 году

Доходы российского бюджета от продажи нефти по итогам 2022 года могут достигнуть $180 млрд, от экспорта газа - $80 млрд. Общая сумма может составить порядка $260 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Rystad Energy.

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По мнению аналитиков Rystad Energy, доходы России от продажи нефти вырастут даже при сокращении ее добычи, что объясняется рекордным ростом стоимости топлива на мировых рынках. Они полагают, что к 2030 году производство нефти сократится, но при этом несколько вырастет добыча природного газа.

Экономисты подчеркнули, что в начале марта европейские покупатели стали покупать российскую нефть в меньших объемах, чем ранее. Но общий объем поставок практически восстановился за счет поставок в Индию и Китай.

Они предупредили, что, вместе с тем, при такой резкой смене покупателей, есть определенные среднесрочные риски.