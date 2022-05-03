Назван необходимый для российской экономики курс рубля

Рубль удивил инвесторов в конце апреля. Месяц завершился при курсе доллара ниже 71 рубля, минимуме с ноября 2021 года. Евро упал еще глубже - к рубежам июня 2020 года, до 74,7 рубля. Однако в мае факторы такой поддержки российской валюты могут ослабнуть. Или нет?

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Как продолжит вести себя рубль и какой курс нужен для экономики России рассказал "Российской газете" главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

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- Торги на Мосбирже возобновятся 4 мая. На рубль на следующей рабочей неделе станут воздействовать следующие драйверы. Закончился налоговый период конца апреля с дополнительными продажами валюты экспортерами. С другой стороны, импортеры, снизившие закупки валюты перед длинными выходными, постепенно станут восстанавливать их.

ЦБ России 29 апреля резко уменьшил ключевую ставку - с 17% сразу до 14%, что делает менее привлекательными рублевые активы. Этим и иными посылами регулятор дает понять рынку свой настрой на нежелательность дальнейшего укрепления рубля. Оно снижает рублевые доходы страны в целом, экспортеров и бюджета.

Также регулятор предложил уменьшить долю обязательной продажи валютной выручки с 80% до 60% продавцами сырья за рубеж, и до нуля - несырьевыми экспортерами.

Для экономики предпочтительно некоторое ослабление рубля. Но умеренное на обозримую перспективу, чтобы не спровоцировать взлет инфляции: примерно 75-80 рублей за доллар и 80-85 рублей за евро.

Все эти внутренние факторы будут действовать постепенно, но уже 4 мая они способны несколько ослабить рубль. Значимыми событиями для него в среду, на "тонком" рынке между праздниками, могут стать новости из США. Днем - данные о занятости, о запасах сырой нефти.

А вечером, с 21 часа - итоги важнейшего для финансовых рынков мира заседания Федрезерва США. На нем, как предполагается, процентная ставка ФРС будет увеличена сразу вдвое - с 0,5% до 1%. Впрочем, такой вердикт уже заложен в котировки. При его подтверждении доллар к основным валютам может не вырасти, как это происходило в последние дни в ожидании решения. А, напротив, скорректироваться вниз.

Многое будет зависеть от нюансов сопровождающего заявления и пресс-конференции главы регулятора. Хотя нужно отметить, что из-за ограничений на финансовые операции нерезидентов и перетоки средств с российского валютного рынка, в последнее время динамика событий и валют в западных странах меньше влияет на курс рубля.

Знаковым для рубля может оказаться 4 мая и то, переведет ли платеж по российским евробондам платежный агент - Citigroup. Он получил необходимые валютные средства от Минфина РФ 29 апреля. Вероятность этого высока, что будет означать преодоление опасности дефолта России.

В этом случае рубль отреагирует несильно, поскольку сам факт произведенного Россией валютного перевода уже создал оптимистичный настрой по поводу этого, в целом нормального события. Но если банк-агент из-за санкций не осуществит свой перевод получателям денег, что мало вероятно, рубль окажется под давлением уже в середине недели.

В результате действия описанных и иных драйверов российская валюта способна понизиться 4-5 мая к 73-74 рублям за доллар и 79-80 рублям за евро. Такой вариант выглядит более вероятным, чем укрепление рубля. Но даже если оно и произойдет, то вряд ли доллар опустится ниже 70 рублей, а евро - ниже 73 рублей.