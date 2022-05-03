Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
55 минут назад

Стоимость золота на LME опустилась ниже $1 850 за тройскую унцию впервые с 15 февраля

ТАСС

Стоимость золота в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) опустилась ниже $1,85 тыс. за тройскую унцию впервые с 15 февраля 2022 года, следует из данных торговой площадки.

Стоимость золота упала ниже $1 850 впервые с 15 февраля
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 11:47 мск стоимость драгметалла снижалась на 0,75%, достигая $1,849 тыс. за тройскую унцию. К 11:55 мск стоимость металла падала до $1,853 тыс. за тройскую унцию (-0,56%).

В ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) во вторник стоимость алюминия опустилась ниже $3 тыс. за тонну впервые с 3 февраля 2022 года. По данным торгов на 12:05 мск, металл дешевел до $2,992 тыс. за тонну (-1,98%).

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители