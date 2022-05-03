Стоимость золота упала ниже $1 850 впервые с 15 февраля

Стоимость золота в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) опустилась ниже $1,85 тыс. за тройскую унцию впервые с 15 февраля 2022 года, следует из данных торговой площадки.

Фото: ТАСС ТАСС

По состоянию на 11:47 мск стоимость драгметалла снижалась на 0,75%, достигая $1,849 тыс. за тройскую унцию. К 11:55 мск стоимость металла падала до $1,853 тыс. за тройскую унцию (-0,56%).