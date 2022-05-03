Цены на золото опустились до уровня середины февраля

Стоимость золота на Лондонской бирже металлов (LME) опустилась ниже $1850 за тройскую унцию. Такую низкую цену драгметалл показал впервые с 15 февраля 2022 года. Ранее в России предложили создать двухконтурную финансовую систему. Она предусматривает, что стоимость рубля будет привязана к золоту и валютным ценностям. В Кремле говорили, что рассматривают эту идею.

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Алюминий на торгах LME тоже дешевел. Впервые с 3 февраля он стоил дешевле $3000 за тонну.

Об идее привязать рубль к золоту ранее рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, такой проект предложило научное сообщество. «Для суверенизации любой национальной финансовой системы её платёжные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару», — подчёркивал Патрушев.