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1 час назад

Цены на золото опустились до уровня середины февраля

Секрет Фирмы

Стоимость золота на Лондонской бирже металлов (LME) опустилась ниже $1850 за тройскую унцию. Такую низкую цену драгметалл показал впервые с 15 февраля 2022 года. Ранее в России предложили создать двухконтурную финансовую систему. Она предусматривает, что стоимость рубля будет привязана к золоту и валютным ценностям. В Кремле говорили, что рассматривают эту идею.

Цены на золото опустились до уровня середины февраля
Фото: UnsplashUnsplash

Алюминий на торгах LME тоже дешевел. Впервые с 3 февраля он стоил дешевле $3000 за тонну.

Об идее привязать рубль к золоту ранее рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его словам, такой проект предложило научное сообщество. «Для суверенизации любой национальной финансовой системы её платёжные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару», — подчёркивал Патрушев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что такую идею сейчас обсуждают. Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина отвергла эту возможность.

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