Вучич заявил о готовности закупать газ в Греции

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна готова закупать у Греции сжиженный природный газ в значительных объемах. О своих намерениях он сообщил на церемонии по случаю начала строительства плавучей станции в порту Александруполис. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Танюг.
Отмечается, что проект строительства плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) рассматривается как важный шаг для достижения энергонезависимости от России.
«Это очень важное событие для всего региона, всех Западных Балкан. <…> Мы очень благодарны и готовы получать большие объемы газа в будущем», - подчеркнул Вучич.
Глава Сербии добавил, что страна должна построить современную газотранспортную систему для лучшей связи с Болгарией, из которой будет поступать газ.
Сербский министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович ранее потребовала от граждан и организаций экономить энергию.