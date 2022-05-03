Вучич заявил о готовности закупать газ в Греции

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна готова закупать у Греции сжиженный природный газ в значительных объемах. О своих намерениях он сообщил на церемонии по случаю начала строительства плавучей станции в порту Александруполис. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Танюг.

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Отмечается, что проект строительства плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) рассматривается как важный шаг для достижения энергонезависимости от России.

«Это очень важное событие для всего региона, всех Западных Балкан. <…> Мы очень благодарны и готовы получать большие объемы газа в будущем», - подчеркнул Вучич.

Глава Сербии добавил, что страна должна построить современную газотранспортную систему для лучшей связи с Болгарией, из которой будет поступать газ.