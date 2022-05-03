Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
55 минут назад

Вучич заявил о готовности Сербии закупать газ в Греции

Илья Родин

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна готова закупать у Греции сжиженный природный газ в значительных объемах. О своих намерениях он сообщил на церемонии по случаю начала строительства плавучей станции в порту Александруполис. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Танюг.

Вучич заявил о готовности закупать газ в Греции
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что проект строительства плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) рассматривается как важный шаг для достижения энергонезависимости от России.

«Это очень важное событие для всего региона, всех Западных Балкан. <…> Мы очень благодарны и готовы получать большие объемы газа в будущем», - подчеркнул Вучич.

Глава Сербии добавил, что страна должна построить современную газотранспортную систему для лучшей связи с Болгарией, из которой будет поступать газ.

Европа нашла замену российскому газу

Сербский министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович ранее потребовала от граждан и организаций экономить энергию.

Рынки,Александр Вучич,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители