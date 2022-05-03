Две страны захотели исключения из эмбарго на импорт нефти из РФ

Болгария и Чехия хотят запросить исключение из эмбарго на импорт российской нефти. Об этом во вторник сообщило агентство AFP со ссылкой на неназванных депутатов и дипломатов Европейского союза.

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Ранее газета Figaro со ссылкой на европейские дипломатические источники сообщила, что Еврокомиссия завершила со своей стороны подготовку шестого пакета санкций против РФ, предусматривающего постепенное прекращение закупок европейскими странами российской нефти в течение шести - восьми месяцев. При этом предлагается сделать исключения для Венгрии и Словакии, которые смогут продолжать закупки до 2023 года.

Как отметили источники AFP, реализовать исключение для этих стран будет проблематично, потому что "Болгария и Чешская Республика тоже хотят им воспользоваться".

По сообщениям европейских СМИ, в рамках шестого пакета санкций также обсуждается дальнейшее расширение черного списка ЕС и отключение от SWIFT еще нескольких российских банков.