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39 минут назад

AFP: Болгария и Чехия намерены запросить исключение из эмбарго на поставки нефти из РФ

ТАССиещё 1

Болгария и Чехия хотят запросить исключение из эмбарго на импорт российской нефти. Об этом во вторник сообщило агентство AFP со ссылкой на неназванных депутатов и дипломатов Европейского союза.

Две страны захотели исключения из эмбарго на импорт нефти из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее газета Figaro со ссылкой на европейские дипломатические источники сообщила, что Еврокомиссия завершила со своей стороны подготовку шестого пакета санкций против РФ, предусматривающего постепенное прекращение закупок европейскими странами российской нефти в течение шести - восьми месяцев. При этом предлагается сделать исключения для Венгрии и Словакии, которые смогут продолжать закупки до 2023 года.

Как отметили источники AFP, реализовать исключение для этих стран будет проблематично, потому что "Болгария и Чешская Республика тоже хотят им воспользоваться".

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По сообщениям европейских СМИ, в рамках шестого пакета санкций также обсуждается дальнейшее расширение черного списка ЕС и отключение от SWIFT еще нескольких российских банков.

По данным Еврокомиссии, из России ЕС получает 40% газа, 27% нефти и 46% угля. Эмбарго на поставки угля стало частью пятого пакета санкций, принятого в апреле, оно принято в отложенном режиме и вступит в силу с августа.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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