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1 час назад

Доллар рухнул ниже 69 рублей

Мария Иванова

Утром 4 мая на открытии торгов Московской биржи курс доллара упал ниже 69 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Доллар рухнул ниже 69 рублей
Фото: ТАССТАСС

В пятницу, 29 апреля, в последний день торгов Мосбиржи перед длинными выходными доллар падал ниже 71 рубля впервые с 11 ноября 2021 года.

Евро стоил 74 рубля впервые с марта 2020 года.

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Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объясняли, что рубль укрепляется, так как предложение валюты на рынке РФ больше, чем спрос на нее в условиях сильного торгового сальдо (когда экспортная выручка заметно выше импорта).

Также российскую валюту поддерживали цены на газ, резко выросшие после остановки поставок в Польшу и Болгарию.

Рынки,Московская биржа,
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