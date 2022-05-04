Что ждет доллар и евро после майских праздников

После майских праздников на валютном рынке должен наступить особый период. Изменятся факторы влияния на доллар и евро. Life узнал у экспертов, каким будет курс российской валюты.

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По мнению финансового аналитика компании BitRiver Владислава Антонова, на ситуацию на внутреннем валютном рынке будут влиять действия Банка России в отношении экспортной выручки и нерезидентов, которым запрещено продавать свои акции. Он напомнил об укреплении рубля к основным валютам в конце апреля. Этому способствовало ралли доллара на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС США на ближайших трех заседаниях, считает Антонов.

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«Евро оказался под сильным давлением из-за энергетического кризиса в ЕС. Плюс «Газпром» обязан продавать все полученные евро за газ для зачисления рублей на счёт покупателя в «Газпромбанке», — подчеркнул он.

Антонов отметил, что рубль поддержали ранее принятые меры ЦБ РФ. С падением импорта резко уменьшился спрос на иностранную валюту. Для пары доллар/рубль поддержкой выступает зона 71–72 рубля.

«К середине мая ожидаем восстановления курса доллара до 80. Перед ростом он способен протестировать уровень в 70 рублей. Торговые объемы на рынке низкие. Соответственно, при искусственном сдерживании укрепление до 70 рублей за доллар не вызовет ни у кого удивления. К середине мая по курсу евро ожидается повышение до зоны 80–82 рубля. Если на валютном рынке по паре евро/доллар начнется восходящая коррекция, то тогда для пары евро/рубль цель будет в пределах 85», — отметил эксперт.

В середине мая курс рубль может немного потерять позиции, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Доллар, вероятно, направится в сторону 75–82. Ситуация будет зависеть от решения ЦБ по мерам валютного контроля и от геополитики. Еще один важный фактор, по мнению эксперта, — снижение ключевой ставки Центробанка, которую регулятор опустил с 17 сразу до 14%.

«ФРС США 4 мая поднимет свою процентную ставку, как ожидается, с 0,5% сразу вдвое, до 1%. Это уже сейчас делает привлекательнее инвестиции в долларовые активы и повышает спрос на американскую валюту и её курс. Укрепление доллара в мире частично передастся его курсу и к рублю. В мае вероятен рост курса доллара выше 75 рублей, евро — выше 80», — полагает главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман.

Основатель сервиса «Кошелек.ру» Михаил Богданов не ожидает значительной корректировки курсов доллара и евро в мае. Так, по его прогнозам, доллар будет стоить 71–74 рубля, евро — 75–78 рублей, полагает эксперт.