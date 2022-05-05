Министры стран ОПЕК+ обсудят уровни добычи нефти на июнь

Министры стран соглашения ОПЕК+ в четверг проведут очередную встречу в формате видеоконференции, чтобы определить уровни добычи нефти на июнь. Как сообщил источник ТАСС в одной из делегаций, основной опцией для союзников по-прежнему является последовательное увеличение добычи на 432 тыс. баррелей в сутки за месяц.

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Страны ОПЕК+ с августа 2021 года наращивали добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц и переподтверждали этот план каждый месяц отдельно из-за высокой неопределенности на рынке. На последней министерской встрече 30 марта союзники слегка обновили план - с мая 2022 года страны ОПЕК+ будут увеличивать добычу на 432 б/с в месяц.

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Высокопоставленный источник ТАСС в ОПЕК пояснял, что показатель прироста скорректирован в связи с новыми для некоторых стран базовыми уровнями добычи (отсечка, от которой считаются квоты на добычу - прим. ТАСС) в соглашении. Так, с мая 2022 года базовый уровень добычи для России и Саудовской Аравии повышен с 11 млн до 11,5 млн б/ с, для ОАЭ - с 3,17 млн до 3,5 млн б/с, для Ирака - с 4,65 млн до 4,8 млн б/с, а для Кувейта - с 2,8 млн до 2,96 млн б/ с. По данным собеседника ТАСС в одной из делегаций, действующий план, скорее всего, сохранится и на июнь.

Параметры добычи на июнь будут традиционно обсуждаться в два этапа. Сначала пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в онлайн-формате, где соберутся представители восьми стран-участниц соглашения. Работу комитета администрируют Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие по объемам добычи участники соглашения. Заседание начнется в 14 часов по московскому времени.

На встрече мониторингового комитета его участники обсудят оценку состояния нефтяного рынка технической панели ОПЕК+, заседание которой прошло накануне. Согласно докладу техкомитета (ТАСС ознакомился с документом), рынок нефти в 2022 году будет пребывать в состоянии переизбытка предложения. Профицит оценивается в среднем в 1,9 млн б/с по году, а в мае этот показатель может достигнуть наибольшего значения - 3,7 млн б/с. В 2021 году на рынке нефти, наоборот, сложился дефицит, его объем составлял в среднем 1,8 млн б/с.