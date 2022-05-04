Индия хочет покупать российскую нефть по заниженной цене — менее $70 за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Южноазиатская страна рассчитывает на российские поставки (нефти — ред.) по цене менее 70 долларов за баррель», — подчеркивает агентство.

По словам источников издания, представители этих стран уже начали вести конфиденциальные переговоры.

Агентство опирается на собственные расчеты, согласно которым объем российской нефти, купленный Индией после начала спецоперации на Украине, оценивается более чем в 40 млн баррелей. Этот показатель на 20% больше, чем объем поставок этого сырья из РФ в Индию за весь прошлый год.

Издание подчеркивает, что Индия - одна из немногих стран, которая продолжает покупать это сырье из РФ. Вместе с тем агентство отмечает, что сокращение европейского спроса на нефть из РФ оказывает серьезное давление на российскую нефтяную промышленность.