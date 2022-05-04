Цены на газ в США взлетели

Цены на природный газ в США за последние три сессии взлетели более чем на 18%, до рекордного максимума за 14 лет, сообщает РБК. На фоне высокого спроса биржевая стоимость газа продолжает подъем после роста почти на 30% в апреле. А за последний год котировки американского газа Henry Hub прибавили 168,5%.
На торгах во вторник, 3 мая, биржевая цена газа на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) взлетела более чем на 9% — до $8,169 за миллион британских термических единиц (MMBtu) или $292,45 за 1 тыс. куб. м. Это самый высокий уровень с сентября 2008 года. По итогам торгов фьючерсы на газ с поставкой в июне закрылись ростом на 6,4% — на уровне $7,954 за MMBtu ($284,75 за 1 тыс. куб. м).
В среду, 4 мая, июньские фьючерсы на газ на Нью-Йоркской товарной бирже торгуются на уровне $7,93 (-0,4%) по состоянию на 12:09 мск ($283,89 за 1 тыс. куб. м.).
Старший вице-президент и главный аналитик OTC Global Holdings Кэмпбелл Фолкнер полагает, что взлет цен был вызван «шквалом ужесточения рыночных условий», в том числе тем, что ЕС вновь рассматривает возможность отказа от поставок российских энергоносителей. Кроме того, добыча газа в США падает, а газа в хранилищах на 21% меньше, чем было в это время в прошлом году, сообщил эксперт.
Также очередной всплеск биржевых цен на газ был вызван ростом спроса на американский сжиженный газ (СПГ) со стороны Европы. Согласно подсчетам Reuters, по итогам апреля Европа была крупнейшим импортером американского СПГ пятый месяц подряд, на нее приходилось около 64% экспорта США.