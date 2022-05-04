Цены на газ в США взлетели

Цены на природный газ в США за последние три сессии взлетели более чем на 18%, до рекордного максимума за 14 лет, сообщает РБК. На фоне высокого спроса биржевая стоимость газа продолжает подъем после роста почти на 30% в апреле. А за последний год котировки американского газа Henry Hub прибавили 168,5%.

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На торгах во вторник, 3 мая, биржевая цена газа на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) взлетела более чем на 9% — до $8,169 за миллион британских термических единиц (MMBtu) или $292,45 за 1 тыс. куб. м. Это самый высокий уровень с сентября 2008 года. По итогам торгов фьючерсы на газ с поставкой в июне закрылись ростом на 6,4% — на уровне $7,954 за MMBtu ($284,75 за 1 тыс. куб. м).

В среду, 4 мая, июньские фьючерсы на газ на Нью-Йоркской товарной бирже торгуются на уровне $7,93 (-0,4%) по состоянию на 12:09 мск ($283,89 за 1 тыс. куб. м.).

Старший вице-президент и главный аналитик OTC Global Holdings Кэмпбелл Фолкнер полагает, что взлет цен был вызван «шквалом ужесточения рыночных условий», в том числе тем, что ЕС вновь рассматривает возможность отказа от поставок российских энергоносителей. Кроме того, добыча газа в США падает, а газа в хранилищах на 21% меньше, чем было в это время в прошлом году, сообщил эксперт.