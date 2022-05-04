В США взлетела цена на газ

Стоимость природного газа в США 3 мая поставила рекорд почти за 14 лет. Цена фьючерсов достигала 8,169 доллара за миллион британских термических единиц (MMBTU) — примерно 290 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

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Позднее стоимость изменилась, однако в среду, 4 мая, газ снова поднимается в цене к уровню закрытия предыдущего дня (8,071 доллара, + 1,5%).

Как отмечает CNBС, рекорд зафиксирован в связи с энергетическим кризисом, который последовал за началом спецоперации РФ на Украине.

Старший вице-президент OTC Global Holdings Кэмпбелл Фолнкер подчеркнул, что повышение цен обусловлено реакцией на более жесткую ситуацию на рынке, в том числе ожидаемым введением очередного пакета европейских санкций, которые могут коснуться и энергоносителей. Цена также находится под давлением снижения добычи в США, а также сравнительно низкого уровеня заполненности хранилищ.

Цена газа в Европе на торгах 4 мая находится на уровне 1180 долларов за тысячу кубометров (+ более чем 7%).