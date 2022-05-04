Раскрыта скидка для покупателей российской нефти

Скидку, которую продавцы нефти российской марки Urals предлагают покупателям по сравнению с ценой нефти европейской марки Brent, подсчитал Минфин. Данные опубликовали на сайте ведомства.

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Отмечается, что в январе-апреле стоимость барреля Urals в среднем составляла $84,68. На момент публикации баррель нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигал 109 долларов (контракт с поставкой в июле).

Так, дисконт (средний показатель за четыре первых месяца года) на российскую нефть оценивается в $24,32 за баррель. Согласно данным Минфина, средняя стоимость Urals в апреле составляла $70,52 за баррель.

Как подчеркивает ведомство, средняя цена российской марки нефти в январе-апреле поднялась на 40% год к году, средняя стоимость в апреле — на 10%.