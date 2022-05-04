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1 час назад

Раскрыта скидка для покупателей российской нефти

Лера Букина

Скидку, которую продавцы нефти российской марки Urals предлагают покупателям по сравнению с ценой нефти европейской марки Brent, подсчитал Минфин. Данные опубликовали на сайте ведомства.

Раскрыта скидка для покупателей российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в январе-апреле стоимость барреля Urals в среднем составляла $84,68. На момент публикации баррель нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигал 109 долларов (контракт с поставкой в июле).

Так, дисконт (средний показатель за четыре первых месяца года) на российскую нефть оценивается в $24,32 за баррель. Согласно данным Минфина, средняя стоимость Urals в апреле составляла $70,52 за баррель.

Как подчеркивает ведомство, средняя цена российской марки нефти в январе-апреле поднялась на 40% год к году, средняя стоимость в апреле — на 10%.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Индия хочет покупать российскую нефть по заниженной цене — менее $70 за баррель. По словам источников издания, представители этих стран уже начали вести конфиденциальные переговоры. Агентство опирается на собственные расчеты, согласно которым объем российской нефти, купленный Индией после начала спецоперации на Украине, оценивается более чем в 40 млн баррелей. Этот показатель на 20% больше, чем объем поставок этого сырья из РФ в Индию за весь прошлый год.

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