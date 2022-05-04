Глава ОПЕК заявил о невозможности заменить российскую нефть

Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти ( ОПЕК ) Мухаммед Баркиндо сообщил, что возможностей заменить российскую нефть на глобальном рынке нет, в мире отсутствуют свободные мощности. Его заявления в ходе встречи технического комитета ОПЕК+ приводит ТАСС со ссылкой на участника этого заседания.

«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 миллионов баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует», — заметил глава ОПЕК, добавив, что потерю российских поставок энергетический рынок «определенно, ощутит».

Эмбарго на российскую нефть может стать частью очередного пакета европейских санкций в отношении Москвы. Решение по этому поводу должно было быть объявлено 4 мая, однако соглашение достигнуто не было и переговоры продолжатся 5 мая.

При этом предполагалось, что некоторые страны, такие как Венгрия и Словакия, могут получить право продолжать покупать российскую нефть как минимум до начала 2024 года. Таким правом также могут воспользоваться Болгария и Чехия. В правительстве Германии, в свою очередь, сообщили, что в случае введения эмбарго на российскую нефть цены на топливо могут вырасти.