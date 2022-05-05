Поставки российского продовольствия в ЕС выросли

В январе поставки российской сельскохозяйственной продукции в Европейский союз (ЕС) выросли более чем на четверть по сравнению с тем же периодом 2021 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Еврокомиссии.

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Товарооборот сельскохозяйственной продукции между ЕС с другими странами составил 28,3 миллиарда евро. При этом объем экспорта вырос на 16 процентов (15,8 миллиарда евро), импорта — на 38 процентов (12,5 миллиарда евро).

Великобританией было импортировано больше всего агропродукции — на 3,4 миллиарда евро, рост составил 36 процентов. Экспорт из США вырос на 21 процент до 1,9 миллиарда евро. Торговля ЕС с российской стороной увеличилась на 26 процента год к году. Россия продала продукции на сумму 659 миллиона евро.

В основном Евросоюз импортирует сельскохозяйственные продукты невысокой степени переработки: масличные, фрукты, кофе, чай и какао, сообщил доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

Отмечается, что Россия нарастила как импорт, так и экспорт продовольствия в ЕС на 26,5 процента и 49,9 процента соответственно.