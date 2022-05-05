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41 минуту назад

Доллар рухнул ниже 66 рублей

Лера Букина

Рубль в начале торгов на Мосбирже демонстрирует укрепление к основным иностранным валютам. Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:11 мск упал на 7 копеек, до 66,23 рубля, евро - на 49 копеек, до 69,95 рубля. Минутами ранее доллар опускался до 65,31 рубля - минимума с марта 2020 года, хотя с утра он максимально рос почти до 67 рублей.

Российский рынок акций в начале основной сессии в четверг растет. Так, индекс Мосбиржи повысился на 1,02% , до 2 397,34 пункта, индекс РТС поднимается до 1 137,15 пункта (+2,07%), свидетельствуют данные торговой площадки на 10:02 мск. На открытии торгов индекс Мосбиржи был на отметке в 2 379,04 пункта (+0,25%). Долларовый индекс РТС увеличивался на 1,46% - до 1 130,39 пункта.

Цены на золото опустились до уровня середины февраля

Накануне, 4 мая, рубль значительно вырос, обновив максимумы более чем за два года против доллара и евро. Российскую валюту поддерживают ожидание начала оплат поставляемого Россией в Европу газа рублями и низкий спрос на иностранную валюту в условиях капитальных ограничений толкают рубль вверх. Так, курс доллара на 19.00 мск (к закрытию) опустился на 4,66 рубля, до 66,3 рубля (минимум с марта 2020 года), евро — на 4,31 рубля, до 70,44 рубля. В ходе торгов среды евро обновил минимум с февраля 2020 года, опустившись до 69,8 рубля.

Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций» в беседе с агентством «Прайм» заявил, что прогноз по курсу доллара до конца недели – 68-77 рублей.

Рынки,Видео,Московская биржа,
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