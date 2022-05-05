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57 минут назад

Япония передумала вводить эмбарго на российскую нефть

Лера Букина

Власти Японии передумали вводить эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду.

По словам главы ведомства, Япония сейчас не может на это пойти в связи с тем, что нефть и сжиженный газ являются ресурсами, для которых трудно найти иного поставщика.

«Ресурсы Японии ограничены, трудно сразу присоединиться [к нефтяному эмбарго]», — отметил Хагиуда.

В марте Япония зависела от российского экспорта нефти на 3,6%, сжиженного газа — на 8,8%, а также от экспорта палладия, ферросплавов для сталелитейного производства, ресурсов для производства полупроводников, следует из отчета министерства.

По словам министра, Токио планирует вводить лишь ограничения, которые он может себе позволить. Он подчеркнул, что японская сторона согласилась с необходимостью нарастить производство сжиженного газа для снижения зависимости от поставок из России.

Ранее глава компании OMV Альфред Штерн заявил, что Европа не готова к запрету на поставку газа из России. Он подчеркнул, что прекращение поставок отразилось бы на промышленности и экономике. В настоящее время, как заявил Штерн, компания работает над предложением по способам оплаты газа из России и находится «на верном пути, но пока не у цели».

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