Нефть начала дорожать на ожиданиях антироссийского эмбарго

Мировая стоимость нефти в четверг утром растет, инвесторы оценивают вероятность полного отказа Европы от российской нефти. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

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По состоянию на 11:15 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,39%, до 110,57 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 107,97 доллара.

В среду, 4 мая, был зафиксирован всплеск удорожания нефти после того, как вышли данные о резком сокращении ее запасов в США. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю (завершилась 29 апреля), увеличились на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 415,7 миллиона баррелей. Однако ожидания были иными – прогнозировалось снижение на 0,8 миллиона баррелей.

Сегодня утром, 5 мая, цены начали расти за счет перспективы возникновения временной нехватки нефти на рынке в случае отказа стран ЕС от сырья из РФ.

Как заявил агентству Франс Пресс аналитик Oanda Эдвард Моя (Edward Moya), рынок нефти будет оставаться напряженным в дальнейшем.

«И теперь, когда пик доллара достигнут, цены на сырую нефть должны получить дополнительную поддержку», — подчеркнул он.