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55 минут назад

Британская налоговая служба перестала признавать статус Мосбиржи

Москва24

Британское Управление по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) 5 мая отозвало включение Московской биржи в список признаваемых бирж. Об этом сообщает ТАСС.

Британия перестала признавать статус Мосбиржи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Инвестиции, которые осуществлялись на МОЕХ до этой даты, по-прежнему будут считаться инвестициями на признаваемой фондовой бирже. Инвестиции, осуществленные после 5 мая 2022, не будут считаться таковыми", – говорится в сообщении.

Помимо этого, инвесторы из Британии, торгующие ценными бумагами на Мосбирже, не смогут пользоваться налоговыми льготами от HMRC.

Ранее стало известно, что американская биржа Nasdaq прекратила работу с резидентами из России. Граждане утратили доступ к актуальным данным бирж Nasdaq в США и северной Европе. Кроме того, были отменены активные подписки на рыночные данные.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Рынки,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Путин,Московская биржа,
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