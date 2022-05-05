Названы причины укрепления рубля

— Почему все произошло: кто-то ведь все равно покупает газ, меняя евро на рубли. Спрос на рубль растет, курс снижается. Дальше как-то этот спрос сравняется с предложением. Также пока никто с нашей стороны не покупает доллары и евро в тех объемах, в которых мы раньше покупали. Встречного потока нет, мы не покупаем ни доллары, ни евро, потому что нам никто и ничего не продает за доллары и евро в прежних объемах. А дальше интересно, какая валюта будет пользоваться спросом? На юани должен пойти спрос, на какие-то другие экзотические валюты, — рассказал специалист.