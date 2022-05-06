Экономист назвал идеальный курс доллара

«Для балансировки платежного баланса в условиях закрытого финсчета (когда вывод капитала из РФ невозможен) даже при восстановлении импорта валютный курс должен сместиться в район 53 рублей. В текущей реальности импорт также заметно просел из-за логистических проблем, поэтому для балансировки внешнего сектора курс доллара США в моменте должен быть даже ниже 53 рублей», — сказал Прокудин в интервью РИА «Новости».