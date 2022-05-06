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55 минут назад

Экономист назвал идеальный курс доллара

Ura.Ru

В текущих экономических условиях идеальный курс доллара должен составлять 53 рубля. Такое мнение высказал главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

«Для балансировки платежного баланса в условиях закрытого финсчета (когда вывод капитала из РФ невозможен) даже при восстановлении импорта валютный курс должен сместиться в район 53 рублей. В текущей реальности импорт также заметно просел из-за логистических проблем, поэтому для балансировки внешнего сектора курс доллара США в моменте должен быть даже ниже 53 рублей», — сказал Прокудин в интервью РИА «Новости».

Курс доллара упал до 65,31 рубля, такой показатель ранее был в марте 2020 года. Евро составлял 70 рублей.

Стало известно о новой угрозе дефолта для России

Курс российской валюты начал снижаться на фоне антироссийских санкций, введенных Западом из-за спецоперации РФ на Украине. В конце февраля доллар достигал отметки 109 рублей.

Рынки,Видео,Ингосстрах-Инвестиции,
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