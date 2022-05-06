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1 час назад

Цена биткоина резко опустилась

Лера Букина

Курс биткоина устремился вниз и обновил минимум с 24 февраля. Так, он упал до уровня в 35,6 тысячи долларов, следует из данных CoinDesk.

Цена биткоина резко опустилась
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За резким падением курса последовало небольшое восстановление. Так, наиболее популярная криптовалюта торгуется на отметке в 36,3 тысячи долларов. За сутки биткоин лишился почти 8%.

Капитализация биткоина упала ниже 700 миллиардов долларов. После падения битокина подешевели и другие криптовалюты. Так, курс Ethereum упал на 6,5%, до 2,7 тысячи долларов, курс Binance Coin — на 5,5%, до 379 долларов. Суммарная оценка рынка уменьшилась на 7%, до 1,8 триллиона долларов.

Криптовалюты падают в цене в связи с экономической нестабильностью и геополитической напряженностью. Золото же, напротив, дорожает. На фоне рекордной инфляции инвесторы обратились к металлам как к активу для сохранения средств. В середине апреля стоимость золота составила более 2 тысяч долларов за унцию.

Экономист назвал идеальный курс доллара

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что принимать платежи криптовалютах в некоторых своих магазинах в США начнет в конце мая Gucci. Посетители торговых точек в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами, Атланте и Лас-Вегасе смогут расплатиться цифровыми активами.

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