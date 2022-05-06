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41 минуту назад

Доллар и евро резко подросли на торгах

Рубль во время торгов на Мосбирже днем в пятницу, 6 мая, начал резко падать по отношению к доллару и евро. Курсы данных валют поднялись примерно на 1,5 рубля, следует из данных площадки.

Так, американская валюта поднялась до 68,67 рубля, европейская – до 72,73 рубля.

Ранее Банк России установил на 6 мая официальный курс доллара на уровне 66,23 рубля, что на три рубля 17,82 коп. ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро регулятор понизил на два рубля 71,53 копейки, до 70,06 рубля.

По данным Мосбиржи, в начале торгов 5 мая курс доллара к рублю падал до 65,31 рубля. Курс доллара упал ниже отметки 66 рубля впервые с 5 марта 2020 года.

Экономист назвал идеальный курс доллара

Эксперты, опрошенные РБК, не исключили того, что курс доллара упадет до 60 рублей, но лишь ненадолго и при определенных условиях. По мнению главного аналитика ПСБ Егора Жильникова, это может произойти, если ЦБ не ослабит валютный контроль. Он назвал данный сценарий «довольно оптимистичным и маловероятным для рубля».

Рынки,Видео,Банк России,Московская биржа,
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