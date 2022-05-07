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2 часа назад

Россияне бросились раскупать две категории товаров в преддверии майских праздников

Майк Габриелян

Перед майскими праздниками в России взлетели продажи икры и шкафов для вина. Спрос на них вырос в 11 и 5 раз соответственно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ритейлеров.

По данным ритейлера «Самокат», с 30 апреля по 3 мая продажи красной икры показали рекордный рост: её заказывали в 11 раз чаще чем неделей ранее.

Также в 11 раз вырос спрос на замороженную рыбу белых видов, в 7-9 раз увеличились продажи замороженных моллюсков и ракообразных.

Производители повышают цены на российские вина

В онлайн-магазине Wildberries отметили, что в апреле продажи винных холодильников выросли на 440% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос вырос, поскольку винные шкафы позволяют хранить вино в теплую погоду.

Наиболее высокий спрос на винные шкафы отмечается в Московском регионе, а также в Краснодарском крае, в котором активно развивается виноделие.

Ранее стало известно, что в мае резко вырос спрос на профессиональных шашлычников.

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