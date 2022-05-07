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1 час назад

Эксперты: цена нефти Brent может взлететь до $200

Илья Родин

Эксперты заявили, что в ближайшие месяцы цена барреля нефти марки Brent может вырасти до $150–200. Резкий рост будет наблюдаться в том случае, если страны Европейского союза введут санкции на торговлю российским «черным золотом» на мировом рынке, а также на страховые и посреднические услуги. Об этом пишет газета «Известия».

Цена на нефть может взлететь до $200
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что в начале мая в ЕС намеревались ввести новые ограничительные меры против российской нефти, но пока не пришли к единой позиции по этому вопросу.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков рассказал, что существенное повышение цена на энергоноситель будет наблюдаться в том случае, если Запад введет санкции на перевозку, страхование, любые посреднические услуги по торговле российской нефтью на мировом рынке.

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Это приведет к уменьшению экспорта из России, дефициту «черного золота» и, как следствие, подорожанию до $150–200.

«Основное условие роста цен на нефть до такого уровня — введение эмбарго на российское «черное золото». Этого должно быть достаточно хотя бы для краткосрочного роста. Развитие ситуации будет зависеть от инфляции по доллару: если она останется высокой, то обратно цены могут и не откатиться», - поддержал мнение Юшкова независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов.

Журналисты сообщили, что 6 мая в 17:30 мск баррель Brent стоил около $112, в то время как в феврале 2021 года за него давали не более $65.

Рынки,Дмитрий Адамидов,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,ЕС,
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