Цена на нефть может взлететь до $200

Эксперты заявили, что в ближайшие месяцы цена барреля нефти марки Brent может вырасти до $150–200. Резкий рост будет наблюдаться в том случае, если страны Европейского союза введут санкции на торговлю российским «черным золотом» на мировом рынке, а также на страховые и посреднические услуги. Об этом пишет газета «Известия».

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Отмечается, что в начале мая в ЕС намеревались ввести новые ограничительные меры против российской нефти, но пока не пришли к единой позиции по этому вопросу.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков рассказал, что существенное повышение цена на энергоноситель будет наблюдаться в том случае, если Запад введет санкции на перевозку, страхование, любые посреднические услуги по торговле российской нефтью на мировом рынке.

Это приведет к уменьшению экспорта из России, дефициту «черного золота» и, как следствие, подорожанию до $150–200.

«Основное условие роста цен на нефть до такого уровня — введение эмбарго на российское «черное золото». Этого должно быть достаточно хотя бы для краткосрочного роста. Развитие ситуации будет зависеть от инфляции по доллару: если она останется высокой, то обратно цены могут и не откатиться», - поддержал мнение Юшкова независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов.