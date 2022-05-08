Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
3 часа назад

Спрогнозировано будущее рубля к осени

Lenta.ru

К осени 2022 года средний курс рубля в паре с американской будет колебаться в диапазоне 75–82 за доллар. Такой консенсус-прогноз будущего российской валюты сделали более десяти экспертов из ведущих финансовых институтов, пишут «Известия» в воскресенье, 8 мая.

Спрогнозировано будущее рубля к осени
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению аналитиков, в начале сентября курс рубля будет держаться в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Ослабление нацвалюты может произойти на фоне восстановления импорта в страну и завершения логистических шоков, а также смягчения валютных ограничений Центробанком.

В ближайшее время рубль может остаться на текущих позициях, полагают эксперты. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что курс рубля к доллару на текущих уровнях сохранится до начала августа. В то же время инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин допускает, что к середине мая рубль может отойти к уровню 74–80 за доллар, оставаясь в этих значениях все летние месяцы. Он напомнил, что уже запущен процесс уменьшения ключевой ставки, который работает как один из факторов в пользу ослабления курса российской валюты.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в беседе с «Лентой.ру» отметил, что укрепление национальной валюты очень позитивно для граждан с точки зрения покупательской способности. Однако с точки зрения макроэкономики крепкий рубль снижает конкурентоспособность отечественной промышленности, указал он.

Рубль, ослабевший после начала спецоперации на Украине, в последние недели укреплялся на фоне ограничений на действия с иностранной валютой и снижения спроса со стороны российских импортеров.

Рынки,Прогноз эксперта,Александр Бахтин,Денис Кравченко,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители