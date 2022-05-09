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3 часа назад

Британия повысила пошлины на платину и палладий из России до 35%

Газета.Ruиещё 15

Великобритания обложит повышенными 35%-ми пошлинами импорт из России и Белоруссии ряда новых товаров, в том числе - платины, палладия и химических продуктов, на общую сумму £1,4 млрд ($1,72 млрд). Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Британия повысила пошлины на платину и палладий из России до 35%
Фото: РИА Новости РИА Новости

Общий объем российского импорта и британского экспорта в РФ, в отношении которого введены повышенные пошлины, достигнет £4 млрд ($5 млрд), отмечается в тексте. Это включает в себя готовящиеся ограничения на экспорт британских товаров в РФ, которые будут касаться товаров на £250 млн ($310 млн) в "наиболее зависящих от поставок из Соединенного Королевства отраслях российской экономики".

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Речь идет о продукции химической промышленности, полимерах и промышленном оборудовании, передает ТАСС.

"Теперь экспортно-импортные санкции будут распространяться на товары общей стоимостью свыше £4 млрд, что будет в значительной мере подрывать военные задачи Владимира Путина. Работая в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, мы можем и будем срывать планы Путина", - указал министр финансов Великобритании Риши Сунак.

Он отметил, что меры вводятся в ответ на военную операцию России на Украине. Альтернативные источники поставок Согласно подсчетам британского минфина, после введения очередного пакета ограничения будут распространяться на 96% товаров, ввозившихся в королевство из России (без учета золота и энергоносителей) и 60% британского экспорта в РФ. Британские правительство призывает всех экспортеров из России найти альтернативные источники поставок.

В середине марта британские власти объявили об исключении России из режима наибольшего благоприятствования в торговле, вводя дополнительный 35%-й тариф на ввоз в страну ряда российских товаров. Среди них оказались медь, железо, сталь, удобрения, дерево, автопокрышки, железнодорожные контейнеры, цемент, алюминий, серебро, свинец, железная руда, напитки, крепкий алкоголь, включая водку, уксус, стекло и посуда из стекла, злаки, семена масленичных культур, бумага и картон, машинное оборудование, произведения искусства, антиквариат, шкуры животных и искусственная кожа, корабли и белая рыба.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей ДНР и ЛНР о помощи. В ответ на это США, Канада, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

Кроме того, были заморожены более половины (60% или примерно $350 млрд) золотовалютных резервов России — такие данные привела глава британского МИДа Лиз Трасс. Европейские власти уже изучают вопрос, можно ли каким-то образом использовать резервы России для восстановления Украины - глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил рассмотреть соответствующие шаги.

Рынки,Экономика России,Риши Сунак,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ЕС,
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