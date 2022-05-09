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36 минут назад

Курс биткоина снизился до минимума с лета 2021 года

Газета.Ru

В ходе торгов в понедельник 9 мая цена биткоина снизилась до $33,49 тыс., что стало минимумом с лета 2021 года. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Курс биткоина снизился до минимума с лета 2021 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Биткоин после начала торгов подешевел на 3,35% и к 11.14 мск торговался на уровне $33,49 тыс. К 13.12 мск курс цифровой валюты составлял $33,39 тыс. (-3,59%). 6 мая Moody's заявило о неэффективности криптовалют для России из-за санкций.

В Moody's добавили, что криптовалюты не смогут помочь России в борьбе с санкциями Запада, которые ограничивают международные финансовые операции. До этого директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях заявил, что более 58% финансовых пирамид, которые выявили в первом квартале 2022 года, связаны с криптовалютами. По его словам, в последнее время наблюдается рост числа схем нового типа, которые основаны на переводах с помощью криптовалюты или вложениях в якобы цифровые инструменты.

Рынки,Валерий Лях,Банк России,
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