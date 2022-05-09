Индекс доллара поднялся до максимума за 20 лет

В понедельник, 9 мая, индекс доллара впервые с конца 2002 года поднялся выше 104 пунктов, сообщает «Прайм». Как пишет MarketScreener, это произошло на фоне роста интереса к доллару как к валюте-убежищу.

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Также американскую валюту поддерживают ожидания роста процентных ставок в США. К полудню (по московскому времени) евро упал с 1,0551 до 1,0517 доллара.

«Ралли доллара по-прежнему подпитывается как продолжающимся повышением доходности в США, так и распродажами на мировых фондовых рынках, что создает более благоприятные условия для торговли», - отметил валютный аналитик MUFG Ли Хардман.

По его словам, сила доллара наиболее заметна в сравнении с более рискованными валютами, привязанными к сырьевым товарам, и валютами развивающихся рынков.

Высокие процентные ставки, опережающее экономическое развитие США и более низкие цены на акции окажут поддержку доллару на этой неделе, считают эксперты.

На торгах Московской биржи в прошлую пятницу, 6 мая, доллар подорожал на 2,4 рубля, до 69,4025 рубля, евро - на 3,1 рубля, до 73,25 рубля.

Эксперты «Интерфакса-ЦЭА» https://www.interfax.ru/business/839761 объясняли, что рубль оказался перегретым после нескольких дней роста.